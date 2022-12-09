"У війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв" - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив думку про те, що у війни не може бути переможців, а у світу - переможених.

Про це Ердоган заявив на відкритті Всесвітнього форуму TRT.

"Дипломатичні зусилля Туреччини по Україні ґрунтуються на думці про те, що у війни не може бути переможців, а у світу - тих, хто програв", - сказав він.

Ердоган наголосив, що збройна агресія Росії проти України завдає серйозних політичних, економічних та гуманітарних збитків для всього світу.

За його словами, Анкара підтримує територіальну цілісність України, але виступає проти ірраціональної політики щодо агресорки Росії. "Ми виступили проти розпалювання протиріч у регіоні шляхом "немислимої політики" на адресу РФ", - зауважив турецький лідер.

Нагадаємо, Ердоган заявив, що має намір 11 грудня поговорити телефоном з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори стосуватимуться продовольчої кризи, каже президент Туреччини.

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