"У війні немає переможців": Ердоган зробив неоднозначну заяву про "справедливий мир"

Реджеп Тайїп Ердоган / © Associated Press

Туреччина від перших днів війни в Україні використовує всі дипломатичні засоби для “встановлення справедливого та міцного миру” між сторонами - Києвом і Москвою.

Про це заявив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган за результатами зустрічі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє “Укрінформ”

“Ми працюємо разом. Наші зусилля в цьому напрямку відомі всьому світу. Відтепер ми робитимемо все можливе, керуючись девізом: у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможених", - висловився Ердоган.

Зауважимо, Ердоган і Орбан домовилися збільшити рівень обсягу торговельного обороту між країнами до 6 млрд доларів із перспективою нарощування до 10 млрд. Окрім того, було підписано 16 двосторонніх угод про співпрацю.

Як повідомлялося, Орбан на пресконференції в Туреччині заявив, що війна між Україною та Росією має завершитися мирним врегулювання, адже “не має вирішення на полі бою”. За словами прем’єра Угорщини, Ердоган є «єдиним успішним посередником».

Нагадаємо, Ердоган захистив "тіньовий флот" РФ після того, як морські дрони СБУ уразили два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT у Чорному морі. Він назвав цю подію «тривожною ескалацією», бо, з його слів, війна між Росією та Україною досягла точки, де вона «відверто загрожує безпеці навігації в Чорному морі».