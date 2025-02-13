У ВР не змогли провести засідання — опозиція блокувала трибуну

Сьогодні, 13 лютого, засідання у Верховній Раді не відбулося через блокування трибуни.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Депутати "Європейської солідарності" прийшли з плакатами "Україна — не Росія" і "Ні політичним репресіям" та заблокували трибуну.

"Фракція "Європейська солідарність" вийшла до трибуни з плакатами. Засідання Ради закрилось. Тривало буквально пару хвилин", - написав Гончаренко.

Так нардепи відреагували на повідомлення в медіа про те, що РНБО запровадило санкції проти лідера "ЄС" Петра Порошенка.

Нагадаємо, народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" та п'ятий президент України Петро Порошенко прокоментував рішення Ради національної безпеки та оборони, яка запровадила проти нього санкції. На думку Порошенка, йдеться про політичні переслідування.

У Верховній Раді опозиція заблокувала трибуну

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