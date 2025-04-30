У ВР озвучили ймовірний сценарій завершення війни з Росією

ЗСУ

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Найбільш вірогідний сценарій припинення бойових дій в Україні — закріплення статус-кво на фронті. Надалі може повторитись модель конфлікту, що виникла після анексії Криму та окупації Донбасу: Росія контролюватиме частину територій, але українська влада відмовиться визнавати їхню втрату на політичному рівні.

Про це розповів народний депутат України від політичної партії «Слуга народу», заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань оборони Єгор Чернєв, передає «Труха».

Водночас він зазначив, що не виключає коригування лінії фронту — ситуація може змінитися в один або інший бік, залежно від обставин.

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«Я сподіваюсь, що ми відіб’ємо чи повернемо частину Харківської області, там, де росіяни на сьогоднішній день є. Ми наполягаємо на тому, щоб повернули нам контроль над Запорізькою атомною станцією, але це буде вже темою перемовин після припинення вогню», — сказав він.

За словами Єгора Чернєва, потенційне рішення США щодо визнання Криму територією Російської Федерації матиме руйнівні наслідки для всієї архітектури світового ладу. Він зазначив, що подібний крок суперечитиме міжнародним нормам, що були закріплені після Другої світової війни. Зокрема, це порушення Статуту ООН, Гельсінського акту 1975 року, а також Декларації ООН про недопустимість втручання у внутрішні справи країн, ухваленої 1981 року.

Усі базові документи міжнародного права забороняють зміну кордонів держав шляхом застосування сили. Порушення цієї норми може стати сигналом до дій для інших агресивних режимів, які прагнуть розширити свої кордони силовими методами.

Чернєв вважає, що США мають утриматись від такого прецеденту.

«Росії це вигідно — вона зможе використовувати подібне рішення на свою користь і щодо інших окупованих територій, не лише українських», — підсумував політик.

Нагадаємо, речник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов вважає, що найближчим часом не варто очікувати закінчення розпочатої Росією війни в Україні, натомість необхідно працювати над тим, щоб наблизити мир.