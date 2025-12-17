У ВР закликали європейців не допустити відкриття транзиту для Росії та Білорусі через порти ЄС

Ігор Гузь / © УНІАН

Український парламент закликає європейських політиків не допустити відкриття економічних воріт для Росії та Білорусі через порт Клайпеда.

Про це заявив народний депутат з групи “Партія “За майбутнє” Ігор Гузь з трибуни Верховної Ради та повідомив, що з колегами готує відповідне офіційне звернення до керівництва Польщі та країн Балтії.

“Ми з колегами готуємо звернення до керівництва Польщі та країн Балтії, яке є надзвичайно актуальним в умовах нинішньої міжнародної ситуації. На днях США зняли санкції з “Білорускалію” - одного з головних ресурсів білоруського режиму. І наразі Литва розглядає можливість дозволити транспортування білоруського калію через порт Клайпеда. Ми не можемо допустити, щоб економічні ворота для Росії та Білорусі відкривалися через порти країн Європейського Союзу. Якщо це станеться, це надасть можливість кремлю і Білорусі зміцнити свою позицію в міжнародних переговорах і збільшити свою економічну потужність, що сприятиме їхній агресії. Я звертаюся до всіх наших друзів та союзників у Польщі і країнах Балтії: не можна дозволяти відновлення економічних зав’язків з Росією і Білоруссю! Україна потребує жорсткої санкційної політики та ембарго на будь-яку економічну співпрацю з агресорами”, - заявив Ігор Гузь.

Крім того, народний депутат зазначив, що навіть від країн, які були союзниками України з початку війни, надходять тривожні сигнали.

“Ми бачили, яку антиукраїнську позицію займають останнім часом деякі країни, зокрема Угорщина, Словаччина, а нещодавно й Чехія. Польща та країни Балтії завжди були нашими союзниками, але зараз ми спостерігаємо тривожні сигнали. Помічник президента Польщі заявив, що президент цієї країни виступає проти пришвидшеного вступу України до ЄС. Це дуже серйозний сигнал. Ми повинні залишатися єдиними в боротьбі з агресором і забезпечити, щоб ніяка економічна співпраця з нашими ворогами не допомогла їм підвищити свої можливості”, - зазначив Ігор Гузь.