У WP розкрили позицію України щодо рідкоземельних металів за допомогу США

Українські чиновники запропонували президенту США Дональду Трампу угоду, в рамках якої Україна надасть Сполученим Штатам рідкісні земляні мінерали (літій, уран, титан) в обмін на військову допомогу для захисту від російського вторгнення. Трамп підтвердив, що США зацікавлені в отриманні цих ресурсів в обмін на підтримку України.

Про це пише із посиланням на високопоставленого українського чиновника The Washington Post.

"Ми хочемо укласти угоду з Україною, де вони будуть забезпечувати те, що ми їм даємо, їхніми рідкісними землями та іншими ресурсами", — сказав Трамп.

З огляду на те, що підтримка України з боку США була під сумнівом після обрання Трампа, чиновники в Києві розглядали інтерес Трампа до рідкісних земляних ресурсів України як позитивний розвиток подій, який міг би зробити його зацікавленим у майбутньому країни. Президент України Володимир Зеленський вперше запропонував передати США ці матеріали під час зустрічі з Трампом перед виборами в листопаді.

Один з українських високопосадовців, який попросив залишитися анонімним через чутливість питання, сказав у вівторок, що адміністрація Зеленського "готова підписати документи про спільні угоди" і що "наявність стратегічного інтересу США в Україні є ключовим елементом нашої безпеки в майбутньому".

Інтерес Трампа до пропозиції України про бартер військової допомоги може стати дорожньою картою для того, як країни можуть вести переговори з його адміністрацією в майбутньому. Хоча він неодноразово критикував витрати США на підтримку України, Трамп обіцяв незабаром укласти угоду для припинення трирічної війни з Росією. Однак це залишило деяких українських чиновників у роздумах, чи продовжать Сполучені Штати — найбільший постачальник зброї для України — надсилати критичну допомогу, якщо мир не буде досягнуто цього року.

Коментарі Трампа в понеділок дали зрозуміти, що він готовий продовжувати озброювати Київ — лише за умови, що для Вашингтона це матиме зиск. І з огляду на те, що багато рідкісних земляних мінералів України зосереджено на сході країни, де Росія окупувала найбільші території і продовжує наступати, Трамп може бути більше зацікавлений у тому, щоб допомогти Україні відбивати наступаючі війська, сказав високопосадовець.

Особливо цікавить Трампа, ймовірно, потенційні запаси літію в Україні — який використовується для високотехнологічних компонентів, таких як мікросхеми та індустрія електричних автомобілів. Росія також зацікавлена в природних ресурсах України, і одна з великих літієвих родовищ знаходиться всього за 10 миль (16 км) від лінії фронту в Донецькій області. Аналітики оцінюють, що Москва вже змогла захопити більше ніж на 12 трильйонів доларів українських енергетичних активів.

Точно, скільки мінеральних ресурсів має Україна, залишається загадкою, хоча вважається, що їхня вартість сягає трильйонів. Український чиновник визнав, що оцінки застарілі і що нові дослідження повинні проводитися відповідно до міжнародних стандартів.

Частиною української пропозиції Трампу було те, що Китай вже інвестував у отримання рідкісних земляних мінералів з Африки та Латинської Америки, тому це можливість для Сполучених Штатів конкурувати зі своїм суперником.

Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Трамп хоче, щоб Київ "купував допомогу", що вказує на те, що Вашингтон більше не готовий надавати зброю Україні безкоштовно.

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