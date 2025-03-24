У WSJ назвали основний недолік угоди між Україною та США про корисні копалини

Президент США Дональд Трамп готовий постачати Україні більше зброї, а натомість хоче отримати доступ до корисних копалин. Однак реалізувати угоду на практиці буде неможливо без завершення війни та досягнення миру в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

"Багато з мінералів розташовані в районах, які перебувають або під російською окупацією, або під загрозою наступу Росії. Доступ до цінних українських природних ресурсів частково залежатиме від битви за схід України, де російські війська наразі просуваються", - йдеться у матеріалі.

Зокрема, йдеться саме про рідкісноземельні метали, які надважливі для реалізації у високотехнологічних галузях, як от оборона та відновлювана енергетикою. Як відомо, до них Трамп має особливий інтерес.

"Ніхто не зможе видобувати й переробляти матеріали. Ці активи будуть важкодоступні без міцного миру в Україні. Припинення вогню недостатньо", - сказав експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Вольф-Крістіан Паєс.

Важливим є й аспект дороговизни видобутку рідкоземельних металів. Особливо зважаючи на той факт, додав Джордж Інгалл, ціновий аналітик Benchmark Minerals Intelligence, що відомі родовища в Україні набагато менші, ніж у США.

Раніше йшлося про те, що Білий дім налаштований на угоду про перемир'я між Україною та Росією до 20 квітня. Водночас там визнають, що терміни можуть зміститися з огляду на великі розриви між позиціями двох сторін.

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