"У XXІ столітті не креслимо кордони танками": Австрія підтримала введення санкцій проти РФ у разі нападу на Україну

Шалленберг заявив, що у розв’язанні ситуації із загрозою нападу РФ на Україну країни ще не дійшли до межі дипломатії.
Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг назвав ситуацію на лінії розмежування на Донбасі "досить депресивною" і наголосив, що "креслити кордони держави у XXI столітті за допомогою танків" - неприпустимо, потрібно рухатися дипломатичним шляхом.
Про це він заявив на пресконференції з головами МЗС України, Чехії і Словаччини в Києві.
"Ми бачимо військову агресію на європейському континенті...Говорячи про дипломатію, ми не дійшли до її межі. І дипломатичні чесні канали також працюють, ми, звичайно, не можемо очікувати швидкого вирішення ситуації. Але ми не хочемо бачити військову конфронтацію, військову агресію. Ми не креслимо кордони танками у ХХІ столітті", - сказав Шалленберг.
Він запевнив, що в разі вторгнення РФ в Україну Австрія підтримує введення санкцій проти Росії.
"Говорячи, як австрійський міністр закордонних справ є дуже чітке почуття консенсусу в ЄС. Австрія готова надати підтримку у разі агресії та підтримати пакет санкцій. Це буде болісно, болісно для всіх. Чи хочемо ми йти цим шляхом? Ні. Але нам доведеться використовувати такі стримувальні засоби", - додав він.
Нагадаємо, Байден розповів, що чекає РФ після перетину українського кордону танками.
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