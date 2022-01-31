У Японії заявили, що планують рішучі дії у відповідь на агресію Кремля проти України

У Японії заявили, що планують рішучі дії у відповідь на агресію Кремля проти України

За словами Кунінорі, у Японії також стежать за дипломатичним процесом.

В Японії дуже стурбовані нарощуванням російських військ поблизу кордонів України та планують рішучі дії разом із США та союзниками й партнерами у разі будь-якої атаки на Україну.

Про це розповів посол Японії в Україні Мацудо Кунінорі, пише "Суспільне".

“Звісно, ми дуже стурбовані. Стежимо за ситуацією на кордоні між Україною та Росією... Нещодавно прем'єр-міністр Японії мав онлайн-зустріч з президентом США Джозефом Байденом. І два лідери налаштовані тісно співпрацювати разом, щоб стримувати російську агресію проти України. Також прем'єр-міністр планує тісну співпрацю зі США, нашими союзниками та партнерами, щоб вжити рішучих дій, якщо це буде необхідно, у відповідь на будь-які атаки”, - зазначив він.

Кунінорі додав, що у Японії також стежать за дипломатичним процесом, і відзначив важливість відновлення перемовин у "нормандському форматі".

Нагадаємо:

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда після онлайн-перемовин з президентом США Джо Байденом пообіцяв вдатися до рішучих дій у разі російського вторгнення до України. Лідери США та Японії висловили відданість тісній спільній роботі над стримуванням агресії Росії проти України.

У Великій Британії обіцяють оголосити санкції проти російських олігархів | Новини світу

Читайте також: