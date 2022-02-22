У "Єдиній Росії" відреагували на заяви щодо визнання "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей

У "Єдиній Росії" відреагували на заяви щодо визнання "ЛДНР" у межах Донецької та Луганської областей

За її словами, у документах між РФ і ОРДЛО "жодних інших кордонів не визначали".

Депутатка від "Єдиної Росії" та перша заступниця голови комітету Держдуми з міжнародних справ Світлана Журова спростувала визнання "ЛНР" та "ДНР" у межах Донецької та Луганської областей України.

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Про це повідомляють російські телеграм-канали, з посиланням на її заяву "РБК".

"У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми в документах жодних інших кордонів не визначали", - повідомила "РБК" Журова.

Варто зазначити, що голова комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Леонід Калашніков, який спочатку заявив про плани визнання "ДНР" та "ЛНР" у межах Донецької та Луганської областей, спростував свою заяву. Так, за словами Калашнікова, в угодах РФ з ОРДЛО "немає жодного слова про кордони".

Про визнання "ЛДНР" у межах, які наразі "фактично встановлені" вчора говорили і у Раді Федерації.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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