У Єрмака з'явилися два нових заступники: хто ними став

Президент здійснив нові кадрові зміни.
Сьогодні, 8 вересня, президент Володимир Зеленський призначив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака.
Про це йдеться на офіційному сайті президента.
Зокрема, Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею очільника Офісу президента.
Відповідний указ №621/2024 від 8 вересня опубліковано на сайті ОП.
"Призначити Верещук Ірину Андріївну заступником очільника Офісу Президента України", - йдеться в указі.
Водночас Зеленський звільнив з посади очільника Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту.
Указом глави держави він також призначений заступником очільника Офісу президента України.
"Одне з головних завдань, яке переді мною ставить очільник ОП, — забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами, підприємцями та іншими інститутами на тому рівні, який є на Закарпатті", — прокоментував Микита.
Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада з другої спроби звільнила Верещук з посади віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Уже тоді повідомлялося, що Верещук без посади не залишиться - вона перейде в Офіс президента і стане заступницею Андрія Єрмака.
Напередодні Володимир Зеленський звільнив трьох заступників очільника Офісу президента. Він підписав відповідні укази
Згідно з указами, які затвердив глава держави, було звільнено:
- заступника очільника ОП Юлію Соколовську
- заступника очільника ОП Олексія Кулебу
- заступник очільника ОП Миколу Точицького
Читайте також: