У Єрмака з'явилися два нових заступники: хто ними став

Сьогодні, 8 вересня, президент Володимир Зеленський призначив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

Зокрема, Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею очільника Офісу президента.

Відповідний указ №621/2024 від 8 вересня опубліковано на сайті ОП.

"Призначити Верещук Ірину Андріївну заступником очільника Офісу Президента України", - йдеться в указі.

Водночас Зеленський звільнив з посади очільника Закарпатської обласної державної адміністрації Віктора Микиту.

Указом глави держави він також призначений заступником очільника Офісу президента України.

"Одне з головних завдань, яке переді мною ставить очільник ОП, — забезпечити ефективну роботу військових адміністрацій, посилити комунікацію та довіру між місцевою владою, громадами, підприємцями та іншими інститутами на тому рівні, який є на Закарпатті", — прокоментував Микита.

Як повідомлялося, 5 вересня Верховна Рада з другої спроби звільнила Верещук з посади віцепрем'єрки-міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Уже тоді повідомлялося, що Верещук без посади не залишиться - вона перейде в Офіс президента і стане заступницею Андрія Єрмака.

Напередодні Володимир Зеленський звільнив трьох заступників очільника Офісу президента. Він підписав відповідні укази

Згідно з указами, які затвердив глава держави, було звільнено:

заступника очільника ОП Юлію Соколовську

заступника очільника ОП Олексія Кулебу

заступник очільника ОП Миколу Точицького

Читайте також: