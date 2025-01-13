Переговори Путіна та Трампа: Euractiv розповів, чого боїться Євросоюз

Дипломати з ЄС занепокоєні можливим сценарієм, за якого Дональд Трамп буде схильний проводити двосторонні переговори з Володимиром Путіним через голови європейців.

Європейці хочуть бути впевненими, що матимуть місце за столом на будь-яких майбутніх мирних переговорів щодо Україні, але вони ризикують отримати лише розкладний стілець.

Про це йдеться у статті Euractiv.

Усього за тиждень до офіційного вступу на посаду президента США Дональда Трампа перед європейцями стоїть запитання, як вони можуть переконатися, що їх не виключать із потенційних мирних переговорів 2025 року.

Українське керівництво побоюється, що швидке припинення вогню або мирна угода, про яку неодноразово говорили Трамп і його оточення, може мати високу ціну. Президент України Володимир Зеленський наразі відкидає будь-який швидкий поворот за стіл переговорів.

Більшість лідерів ЄС – за винятком Угорщини та Словаччини – погоджуються, що немає сенсу підштовхувати Зеленського до переговорів, тоді як президент Росії Володимир Путін досі не подав сигнал про свою готовність до цього.

За словами прем’єр-міністра Естонії Крістена Міхала, лідери ЄС також переконані, що для Трампа буде "майже неможливо" виключити Європу з рішень щодо України.

А президент Франції Еммануель Макрон минулого тижня сказав французьким послам у Єлисейському палаці, що "США повинні допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів".

"Українці повинні вести реалістичні дискусії щодо територіальних питань, і тільки вони можуть їх вести; європейці повинні вибудовувати гарантії безпеки, що буде їхнім першочерговим обов'язком", – додав Макрон.

Зворотний відлік до Трампа

Ключове занепокоєння серед дипломатів ЄС викликає сценарій, за якого Трамп буде схильний вести двосторонні переговори з Путіним через голови європейців.

За останні кілька місяців українські посадовці посилили свої повідомлення про важливу роль Трампа, рідко відкрито критикуючи його за коментарі. Зеленський використав нещодавнє тригодинне інтерв’ю у подкасті США, щоб пояснити бачення Києва щодо можливих мирних переговорів, приписуючи ключову роль Трампу у примушуванні Росії до припинення війни.

За словами поінформованих офіційних осіб, після перемоги на виборах у листопаді 2024 року Трамп дав сигнал і Зеленському, і Макрону, що європейці будуть відповідальними за нагляд і забезпечення майбутнього припинення вогню в Україні.

Автори статті звернули увагу, що майбутній представник Трампа в Україні Кіт Келлог відклав свою ознайомчу поїздку до Києва до інавгурації президента США 20 січня. Європейські дипломати назвали це першим хорошим сигналом про те, що Трамп, схоже, відійшов від своєї початкової мети припинити війну за 24 години, коли припустив, що "шість місяців" є більш реалістичною ціллю.

Своєю чергою Келлог заявив, що адміністрація Трампа намагатиметься знайти "розв’язання рішення" протягом 100 днів перебування на посаді.

Формат переговорів щодо війни в Україні

Ключовим питанням буде те, в якому форматі можуть відбутися майбутні переговори і хто зможе сісти за стіл. Європейські дипломати кажуть, що конкретних планів на папері поки що немає. За словами кількох дипломатів, це може почати змінюватися, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться для перших переговорів 27 січня, після інавгурації Трампа.

Більшість лідерів ЄС чітко дали зрозуміти, що хочуть уникнути обмеженого форуму у стилі "Мінська", який би виключив широкий спектр інтересів у всьому блоці.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас заявила, що "ЄС також готовий взяти на себе це керівництво, якщо США не захочуть цього зробити".

"Я справді впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також США, готові продовжувати підтримку України", – сказала Каллас на останньому засіданні у форматі "Рамштайн".

Тоді як європейці у контактах з оточенням Трампа наполягають на необхідності продовження американської військової допомоги для посилення позиції України на переговорах, євродипломати кажуть, що для них залишається незрозумілим, чи продовжуватиметься формат "Рамштайн" під керівництвом США, чи вони будуть змушені перейти до коаліції під керівництвом Європи.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, яка на початку січня зустрілася з Трампом, сказала, що "не передбачає роз’єднання США".

"Щодо миру, Трамп може бути саме тим, хто рухається вперед до вирішення, але я не думаю, що це означає відмову від України", – додала Мелоні.

У грудні 2024 року європейські лідери почали тестувати потенційні коаліційні групи. А чиновники з ЄС заявили, що очікують продовження таких форматів протягом наступних тижнів і місяців, коли мирні переговори матеріалізуються.

Оскільки Німеччина наближається до позачергових виборів, а Франція слабка всередині країни, очікується, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відіграватиме ключову роль у створенні європейської коаліції навколо підтримки України протягом наступних шести місяців головування Варшави в ЄС.

Автори статті зазначають, що Польща, безсумнівно, буде повною протилежністю свого попередника у головуванні – Угорщини. Суперечлива одиночна дипломатична "мирна місія" прем’єр-міністра Віктора Орбана у Москві, Пекіні та Мар-а-Лаго залишила поганий присмак, який залишиться на будь-яких майбутніх переговорах. Але є більше місць, які, ймовірно, можуть бути заповнені.

"ЄС повинен бути присутнім [як інституція] у майбутніх переговорах, тому що він є одним із значущих провайдерів і координаторів допомоги Україні", – сказала директорка Європейської ради із зовнішніх відносин (ECFR) Марі Дюмулен.

Вона застерегла – "те, чи повинні бути там інші неєвропейські актори і чи є сенс мати ширшу причетність до процесу – наприклад, з Китаєм, Індією чи Бразилією – підвищує ймовірність отримання результатів, які будуть менш сприятливими для України".

Визначення цілей переговорів щодо України

"Поки що європейці повинні продовжувати казати США, що примушування українців до переговорів є рецептом провалу і змусить США мати слабкий вигляд, якщо результат буде більш вигідним для Росії, ніж для України та її західних партнерів", – висловила думку Дюмулен.

За її словами, європейці повинні чітко дати зрозуміти, що в інтересах США не вступати в ці переговори з антагонізованими європейцями та українцями, а мати фактично єдину позицію Заходу.

Однак більшість дипломатів і чиновників ЄС визнають, що розмов про необхідність вирішити, чого члени хочуть отримати від будь-яких майбутніх переговорів, насправді не було.

"Важливе не просто перебування за столом, а й уявлення про те, чому ви за цим столом і чого хочете досягти шляхом переговорів", – сказала директорка ECFR.

До слова, раніше у Fox News писали, що Росія висуває жорсткі умови для можливих переговорів про завершення війни, що може ускладнити пошук компромісів для команди Трампа.

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