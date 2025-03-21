У ЄС не погодили 5 млрд євро на боєприпаси для України: хто виступив проти

Франція та Італія вважають, що ця ініціатива недостатньо опрацьована.

Спроба лідерів Європейського Союзу виділити 5 мільярдів євро на боєприпаси для України провалилася. Рішення заблокували Італія і Франція.

Про це пише видання Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів.

За даними медіа, саме ці країни затримують прийняття рішень щодо конкретних фінансових обсягів допомоги. А все тому, що Франція та Італія вважають, що ініціатива ще недостатньо опрацьована, і просять більше технічних і фінансових деталей.

Джерела Bloomberg зазначають, що Франція та Італія — це дві найбільші економіки в ЄС після Німеччини. Вони не хочуть публічно заявляти про те, скільки грошей готові виділити на допомогу Україні, особливо якщо йдеться про дуже великі суми.

"Якщо ми не можемо прийняти рішення на весь рік, давайте вирішимо хоча б у короткостроковій перспективі", — сказала верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас журналістам, назвавши внесок "реалістичним".

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що таке визначення обсягів допомоги — це "рух у зворотному напрямку".

"Це може створити враження, що хтось робить недостатньо. Але готовність підтримувати Україну є, навіть якщо це зараз важко точно визначити", — зазначив Науседа.

Раніше повідомлялося, що Британія готова відправити винищувачі Typhoon до України. Більше про це читайте у новині.

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