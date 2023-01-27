У ЄС переконані, що російська пропаганда у війні не досягне успіху

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, - пише Укрінформ.

"Кремлівська пропагандистська та дезінформаційна кампанія не матиме успіху в поширенні ілюзорної альтернативної реальності. Повторюємо: це Росія незаконно і безпідставно напала на Україну. Саме Україна захищається в агресивній війні РФ, у повній відповідності до статті 51 Статуту ООН, всупереч брехливим заявам Росії. Саме Україна, а не Росія, продемонструвала справжню зацікавленість у досягненні угоди про справедливий і сталий мир, який би повністю відповідав міжнародному праву та принципам і зобов'язанням ОБСЄ, включно із закріпленими у Гельсінському прикінцевому акті", - йдеться у заяві.

Євросоюз як ніколи об'єднаний та солідарний з Україною, яка реалізує своє невіддільне право на самооборону відповідно до міжнародного права. ЄС продовжуватиме надавати Україні всю необхідну політичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку, і робитимемо це "стільки, скільки буде потрібно".

"ЄС вітає і підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого миру. Ми перебуваємо в дуже тісному контакті з нашими українськими колегами, повністю усвідомлюємо потреби України та їхню нагальність і разом з нашими міжнародними партнерами робимо все можливе, щоб їх задовольнити", - читаємо у заяві.

У ЄС нагадали, що цього тижня домовлено про сьомий транш військової допомоги Україні на суму 500 млн євро, а також про додаткові 45 млн євро для місії з тренування українських військових EUMAM Ukraine. Таким чином, загальна військова підтримка України з боку ЄС перевищила 11,5 млрд євро, в тому числі 3,6 млрд євро в межах Європейського фонду миру.

Нагадаємо, що раніше прокуратура Берліна зацікавилася "російським домом", де ведеться пропаганда.

Також кремлівська пропаганда намагається просунути ідею переговорів через західні медіа.

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