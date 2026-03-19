У ЄС почався "бунт" проти Орбана через Україну - The Guardian

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зіткнеться з тиском з боку інших лідерів ЄС, щоб припинити блокування життєво важливого кредиту в розмірі 90 мільярдів євро для України через політичну суперечку щодо нафтопроводу.

Про це пише видання The Guardian.

Напередодні саміту ЄС у четвер Орбан не виявив жодних ознак відмови від свого вето на кредит. Він заявив, що не дозволить цього, доки не буде відремонтовано пошкоджений нафтопровод «Дружба» радянських часів, який постачає Угорщині російську нафту через Україну.

«Якщо немає нафти, немає грошей», — сказав Орбан у відеозверненні у вівторок, опублікованому після публікації листа президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться про «всі можливі зусилля» для ремонту нафтопроводу «Дружба».

«Якщо президент Зеленський хоче отримувати свої гроші від Брюсселя, то він повинен знову відкрити нафтопровод „Дружба“», — сказав він.

Зеленський у середу заявив, що сподівається, що лідери ЄС виконають свою обіцянку надати Україні 90 мільярдів євро на терміново необхідні військові постачання та загальну бюджетну підтримку. «Ми справді розраховуємо на те, що ці країни та ЄС знайдуть шляхи вирішення цього питання», — сказав він під час візиту до Мадрида.

Нагадаємо, Орбан заявив, що Україна нібито вже 19-й день продовжує шантажувати Угорщину, не поновлюючи постачання нафтопроводом «Дружба». Політик закликав громадян країни на недільний Марш миру, щоб спільно «надіслати повідомлення» Зеленському.

На початку цього тижня Зеленський заявив лідерам ЄС, що Україна «вживає всіх можливих зусиль для усунення пошкоджень та відновлення роботи» трубопроводу, який, за словами Києва, був пошкоджений російським авіаударом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Європейський Союз терміново розблокувати фінансову допомогу Україні на 90 млрд євро.

Країни ЄС не мають зважати на одну-єдину країну та її політичні ігри на тлі виборів, переконаний Мерц.

Європа сьогодні разом зі США має навпаки посилювати тиск на Москву, переконаний канцлер Німеччини.

«Ми не мусимо зважати навіть на одну-єдину країну Європейського Союзу, яка тепер з внутрішньополітичних причин і через виборчу кампанію, що там ведеться, створює цю блокаду в Європі», — наголосив очільник німецького уряду.