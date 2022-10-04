Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У ЄС погодили нові санкції проти Росії включно з цінами на нафту – журналіст

Дата публікації
Перегляди
846
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У ЄС погодили нові санкції проти Росії включно з цінами на нафту – журналіст

Фото: ТСН.ua

Офіційно санкції проти РФ повинні бути завпроваджені вже 5 жовтня.

Посли країн-членів Євросоюзу 4 жовтня погодили новий санкційний пакет проти Росії. Зокрема, у списку міститься і пункт про обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС нарешті погодили нові санкції проти Росії. Обмеження ціни на нафту включено. Мають бути офіційно ухвалені завтра", – йдеться в короткій заяві.

Нагадаємо, 28 вересня Єврокомісія представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Зокрема, країни "Великої сімки" досягли принципової домовленості про обмеження цін на російську нафту.  

Як повідомили в Офісі президента України із посиланням на європейську сторону, робота над санкціями проти РФ має бути завершена до початку неформального саміту ЄС, запланованого на 7 жовтня.

Росію вигнали з Міжнародного союзу електрозв'язку

Росію вигнали з Міжнародного союзу електрозв'язку

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
846
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація