У ЄС погодили нові санкції проти Росії включно з цінами на нафту – журналіст

Офіційно санкції проти РФ повинні бути завпроваджені вже 5 жовтня.

Посли країн-членів Євросоюзу 4 жовтня погодили новий санкційний пакет проти Росії. Зокрема, у списку міститься і пункт про обмеження цін на російську нафту.

Про це повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС нарешті погодили нові санкції проти Росії. Обмеження ціни на нафту включено. Мають бути офіційно ухвалені завтра", – йдеться в короткій заяві.

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Нагадаємо, 28 вересня Єврокомісія представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії. Зокрема, країни "Великої сімки" досягли принципової домовленості про обмеження цін на російську нафту.

Як повідомили в Офісі президента України із посиланням на європейську сторону, робота над санкціями проти РФ має бути завершена до початку неформального саміту ЄС, запланованого на 7 жовтня.

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