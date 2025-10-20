У ЄС прокоментували позицію Трампа щодо поступок територіями України

Кая Каллас / © Офіс президента України

Європейський Союз рішуче відкинув позицію президента США Дональда Трампа, який активно підштовхує Україну до територіальних поступок Росії задля припинення війни. Головний дипломат ЄС Кая Каллас заявила в Люксембурзі, що відмова Києва від територій стане "дуже небезпечним сигналом" для всього світу.

Про це повідомляє видання Politico.

Коментарі Каллас пролунали після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Вони стали прямою відповіддю на заяви Трампа і його головного переговірника Стіва Віткоффа, який тиснув на Володимира Зеленського, вимагаючи поступитися регіоном Донбасу. Сам Трамп заявив, що Росія має зберегти частину захоплених територій за угодою про припинення вогню.

Каллас, колишній прем'єр-міністр Естонії, провела паралель з історією своєї країни:

"Якщо ми просто роздамо території, це подасть усім сигнал, що можна просто застосувати силу проти сусідів і отримати бажане. Я вважаю, що це дуже небезпечно. Саме для цього у нас і існує міжнародне право, щоб ніхто так не робив", — заявила Каллас.

Заяви європейських лідерів пролунали після зустрічі Зеленського у Білому домі минулої п'ятниці, яка, за словами поінформованих джерел, залишила українську сторону "невдоволеною" через американський тиск.

Європейські лідери, на відміну від Трампа, згуртувалися навколо Києва, наполягаючи на тому, що Україна має зберегти всю свою територію в рамках будь-якої мирної угоди.

Каллас підкреслила різницю між тимчасовою окупацією та юридичним визнанням території: "Я родом із країни, яка була окупована 50 років, але більшість країн світу не визнали їх російськими територіями. І це теж багато що означало".

Нагадаємо, європейські лідери підтвердили свою підтримку України під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.