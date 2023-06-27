У ЄС розглядають сценарій дій на випадок розпаду Росії – український посол

Європейські лідери на сьогодні розуміють, що від РФ можна сподіватися чого завгодно, і відбутися там може все, що завгодно.

Євросоюз уже давно розглядає різні варіанти розвитку подій у Росії, зокрема і її розпад, заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов.

Про це дипломат сказав в ефірі "Радіо Свобода".

За словами Ченцова, під час спроби заколоту в РФ ПВК "Вагнер" та власника Євгена Пригожина ЄС не просто стежив за розвитком подій, а проводив інтенсивний діалог, зокрема і з українським керівництвом.

Так, дипломат нагадав у цьому контексті, що Рада Європи вирішила на 3,5 млрд євро збільшити верхню межу фінансування Європейського фонду миру, з якого виплачують компенсацію різним країнам за передану Україні зброю.

"Тобто це не спостереження, це готовність до дій з боку Європейського Союзу і міністрів (країн ЄС – ред.)", – зазначив Ченцов.

Він також повідомив, що Євросоюз уже давно розглядає різні варіанти розвитку подій у Росії, серед яких є й розпад країни.

"В Європейському Союзі вже тривалий час іде дискусія щодо вироблення сценаріїв дій ЄС і держав-членів у разі, зокрема, й розпаду Росії. Ця війна якщо чомусь навчила Євросоюз – звичайно, вона згуртувала, мобілізувала ЄС, але й також навчила діяти проактивно, розглядати різні варіанти розвитку подій і не сподіватися на раціональний підхід, на розум російських керівників. Тобто вони на сьогодні розуміють, що від Росії можна сподіватися чого завгодно і відбутися там може все, що завгодно", – описав ситуацію представник України при ЄС.

Оцінка світом заколоту Пригожина

Після спроби "походу на Москву" Пригожина голова євродипломатії Жозеп Боррель заявив, що ЄС уже працює над своєю новою стратегією на тлі цих подій. Усі країни-члени аналізують різні сценарії розвитку подій.

Водночас видання The Times із посиланням на джерела інформувало, що Велика Британія готується до можливого раптового розпаду Росії після невдалої спроби "Вагнера" і Пригожина похитнути владу диктатора Володимира Путіна.

Сам прем'єр Британії Ріші Сунак повідомив про готовність до кількох варіантів розвитку подій у Росії після спроби заколоту.

В Білому домі заявили, що спроба заколоту – "внутрішня справа Росії. Нам потрібно не відволікатися на це, а переконатися, що ми зосереджені на підтримці України".

На думку російського опозиціонера Андрія Піонтковського, після бунту "вагнерівців" та інших подій путінський режим буде повалений уже невдовзі і в досить м’якій формі.

В МЗС Португалії заявили, що бунт ватажка "вагнерівців" робить "очевидним, що немає згуртованості, що ситуація в Росії – це якась фрагментацію влади".

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