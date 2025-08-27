У ЄС сподіваються зняти блокування переговорів про вступ України вже найближчими місяцями

Європейський союз / © Getty Images

Глухий кут у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу може бути подоланий у найближчі місяці.

Про це заявив високопосадовець із Франції виданню Politico, наголосивши, що рішення в Брюсселі ухвалюються лише одноголосно, а отже, потрібен консенсус усіх країн-членів.

За його словами, конкретні кроки можуть бути зроблені “в найближчі дні або тижні”. Дипломати також висловлюють обережний оптимізм, адже зростає тиск на Угорщину, яка блокує просування української заявки.

Особливу увагу учасники переговорів приділяють досвіду Польщі. Прем’єр Дональд Туск нагадав, що його країна приєдналася до ЄС у 2004 році та з того часу значно зросла економічно, ставши прикладом для сусідів, зокрема й Молдови.

Колишній міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску підкреслив, що результат процесу має стратегічне значення для всієї Європи.

“Якщо Росія досягне успіху в Україні чи Молдові, це становитиме пряму загрозу безпеці Румунії та Польщі. Саме тому ми бачимо таку сильну підтримку Києва і Кишинева”, — зазначив він.

Таким чином, у Євросоюзі очікують, що переговорний тупик може бути знятий, а процес наблизить Україну та Молдову до повноправного членства.

Нагадаємо, днями керівництво Польщі пригрозила заблокувати вступ України до ЄС. Як зазначив віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, перспектива членства України в ЄС залежатиме від офіційного визнання подій на Волині 1943–44 років і геноциду поляків.