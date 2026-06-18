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У ЄС таємно вийшли на Путіна, щоб закінчити війну: як на це відреагували в НАТО
У НАТО відреагували на інформацію про ймовірні контакти ЄС із Путіним з метою завершення війни.
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував повідомлення про можливі контакти ЄС із кремлывським диктаторм Володимиром Путіним. Він зазначив, що це виключно питання Євросоюзу і не належить до компетенції Альянсу.
Про це сказав, повідомляють «Новини LIVE».
Він підкреслив, що в ЄС тривають відповідні дискусії, які він поважає та розуміє, однак НАТО не бере участі в цьому процесі, лише уважно стежить за ситуацією.
«Очевидно, що в ЄС це обговорення триває. Я це поважаю. Я розумію, чому триває це обговорення, але це європейська справа, де НАТО не бере участі. Але я уважно за цим стежу», — зазначив Рютте.
Як ми писали, Захід обговорює можливу зміну підходів США до війни в Україні та потенційне переформатування ролі ЄС у контактах із Росією. Повідомляється, що окремі європейські представники нібито встановлюють непрямі канали комунікації з Кремлем для підготовки майбутніх переговорів щодо завершення війни.
Голова Європейської ради Антоніу Кошта нібито намагається встановити неофіційний канал зв’язку з Кремлем і обговорює можливі контакти з оточенням Володимира Путіна для підготовки майбутніх переговорів щодо війни в Україні. У ЄС пояснюють такі кроки прагненням не залишитися осторонь мирного процесу та створити умови для потенційного діалогу з Росією, однак жодних офіційних результатів ці контакти поки не дали.