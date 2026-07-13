У ЄС відклали погодження 21-го пакета санкцій проти Росії

Кая Каллас / © Associated Press

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Країни Європейського Союзу поки не досягли згоди щодо широкого 21-го пакета санкцій проти Росії, однак уже в понеділок можуть ухвалити рішення про внесення до санкційного списку ще 250 фізичних і юридичних осіб.

Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише Reuters.

«Ми сподіваємося, що погодимо внесення 250 осіб і компаній до списку. Це буде найбільша кількість нових санкційних позицій, яку ми коли-небудь затверджували», — сказала Каллас.

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Водночас вона зазначила, що в межах 21-го пакета санкцій проти Росії залишаються невирішені питання.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що країни ЄС досі не домовилися щодо запропонованої заборони на надання морських послуг Росії та посилення обмежень на російський скраплений природний газ.

«Я хочу побачити, чи ми справді налаштовані серйозно. Ми не можемо ставити економічні інтереси вище за інтереси безпеки. Це дуже небезпечна тенденція», — сказав Будріс журналістам.

Водночас у ЄС продовжують обговорювати нові обмеження, які мають посилити тиск на російську економіку через її війну проти України.

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Новий пакет санкцій проти РФ — що відомо

Країни ЄС досягли принципової згоди щодо тимчасового збереження цінової стелі на російську нафту на рівні $44,1 за барель. Серед питань, які досі залишаються відкритими, є запит Австрії щодо зняття санкцій та розблокування рахунків інвестиційної компанії Rasperia.

Із проєкту 21-го санкційного пакета Євросоюзу проти РФ видалили імена патріарха Московського патріархату Кирила та засновника нафтової компанії «Лукойл» Вагіта Алекперова. Причиною тому став запит Болгарії щодо цих двох імен.

Наразі ЄС ухвалив 20 пакетів економічних та індивідуальних санкцій проти Росії, а також низку додаткових обмежень. 20-й пакет став найбільшим санкційним рішенням Євросоюзу за останні два роки.

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