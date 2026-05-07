У ЄС відповіли на погрози Кремля вдарити по Києву: чи евакуюють дипломатів

Європейський Союз не планує евакуювати дипломатичний персонал із Києва попри погрози Росії щодо можливих ударів по українській столиці.

Про це заявив речник Єврокомісії Ануар Ель Ануні під час брифінгу.

Перед цим Москва закликала іноземні посольства евакуювати співробітників і громадян із Києва, заявивши про «неминучість ударів у відповідь», якщо Україна нібито перерве російські заходи до 9 травня.

У Єврокомісії назвали такі заяви частиною ескалаційної тактики Росії.

«Росія знову обурливо намагається звинуватити Україну у власній агресивній війні. Що стосується нас, ЄС, ми не змінимо своєї позиції чи присутності в Києві», — заявив Ель Ануні.

За його словами, російські атаки вже стали щоденною реальністю для Києва та інших українських міст. Він також нагадав, що внаслідок ударів РФ раніше пошкоджень зазнавали кілька дипломатичних представництв, зокрема місія ЄС.

Речник Єврокомісії наголосив, що Україна неодноразово закликала до припинення вогню і до миру, зокрема через останню пропозицію президента Володимира Зеленського. Натомість, за його словами, Росія не демонструє серйозного наміру зупинити війну.

«Росія ніколи не виявляла жодних серйозних намірів зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства», — сказав Ель Ануні.

Що передувало

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що іноземним представництвам у Києві варто евакуювати співробітників. У Кремлі пов’язали це з можливими ударами «у відповідь» у разі атаки на Москву під час параду 9 травня.

Росія вимагає «режиму тиші» на період своїх заходів до Дня Перемоги, хоча не підтримала українську пропозицію про припинення вогню від 6 травня. Українська сторона заявляла, що саме така пауза могла б показати, чи готова Москва реально припинити обстріли.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 6 травня, заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню та продовжує обстріли українських територій.

