У ЄС відреагували на просування України в Курській області

Віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель підтримав дії України у Курській області РФ.
Європейський Союз підтримує боротьбу народу України з російськими загарбниками, зокрема й операцію на Курщині.
Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у мережі X.
Зокрема, високий представник ЄС обговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою останній розвиток подій на фронті та контрнаступ у Курській області РФ.
"Я підтвердив повну підтримку Євросоюзом боротьби народу України. Путіну не вдалося зламати український опір проти його необґрунтованого вторгнення і тепер він змушений відходити вглиб російської території", - сказав Боррель.
Своєю чергою, Кулеба під час розмови з Боррелем зосереджувався на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь.
"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше у Єврокомісії також відреагували на прорив російського кордону з боку України. Речник комісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема шляхом завдавання ударів по агресору на його території".
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