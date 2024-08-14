У ЄС відреагували на просування України в Курській області

Європейський Союз підтримує боротьбу народу України з російськими загарбниками, зокрема й операцію на Курщині.

Про це заявив віцепрезидент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у мережі X.

Зокрема, високий представник ЄС обговорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою останній розвиток подій на фронті та контрнаступ у Курській області РФ.

"Я підтвердив повну підтримку Євросоюзом боротьби народу України. Путіну не вдалося зламати український опір проти його необґрунтованого вторгнення і тепер він змушений відходити вглиб російської території", - сказав Боррель.

Своєю чергою, Кулеба під час розмови з Боррелем зосереджувався на кроках, спрямованих на розширення співпраці між Україною та ЄС у сфері виробництва та постачання озброєнь.

"Я також поінформував Жозепа про деталі операції України в Курській області", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше у Єврокомісії також відреагували на прорив російського кордону з боку України. Речник комісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема шляхом завдавання ударів по агресору на його території".

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