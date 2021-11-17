У ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії

У ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії

Водночас Україна може бути впевнена у політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці ЄС.

ЄС не має оборонного альянсу з Україною, тож у разі загострення ситуації з РФ Київ може розраховувати виключно на політичну, дипломатичну, економічну та фінансову допомогу з боку Брюсселя.

Відповідну заяву верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель озвучив під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС з питань оборони, повідомляє "Укрінформ".

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"Якщо постає питання, що ми будемо робити завтра в Україні, перед фактом того, що може трапитися на кордоні - ми будемо продовжувати реагувати в межах дій, запроваджених з часів, коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі", - вказав Боррель.

Він зауважив, що ЄС дуже уважно стежить за розвитком ситуації, маючи лише ту інформацію щодо поточної ситуації на східному кордоні України, яка була надана українською та американською сторонами.

"Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - підтвердив верховний представник ЄС.

Водночас Боррель нагадав, що двостороння Угода про асоціацію між ЄС та Україною не передбачає створення військового союзу.

"Ми маємо Угоду про асоціацію, Східне партнерство, які охоплюють широке коло питань. Ми маємо солідарність з Україною, і ми залучені до зусиль із захисту та підтримки територіальної цілісності України. Все буде продовжуватися саме таким чином", - резюмував головний дипломат ЄС.

Раніше повідомлялося, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч своїх військових.

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