У ЄС визначили дату і час початку переговорів про вступ України: деталі

Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року.

Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорні рамки про вступ України та Молдови. Вже 25 червня ЄС розпочне підготовку до міжурядових конференцій з цими країнами.

Про це повідомляється на сторінці Бельгійського головування в ЄС на платформі Х (Twitter).

“Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі”, — йдеться у заяві.

Про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС повідомила також президентка країни Мая Санду.

“Стати членом ЄС — це наш шлях до миру, процвітання та кращого життя для всіх громадян. Бажаємо нашій делегації успіхів під час офіційного початку переговорів у Люксембурзі наступного тижня”, — написала Санду у своєму акаунті в Х.

Як відомо, Україна подала заявку на членство в ЄС 28 лютого 2022 року і вже у червні цього ж року отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу погодили 20 червня 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України.

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