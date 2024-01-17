У ЄС впевнені, що найближчими тижнями нададуть Україні 50 млрд євро: що буде з вето Орбана

В Європейському Союзі впевнені, що рішення про надання Україні 50 мільярдів євро може бути схвалене протягом наступних кількох тижнів.

Україна може отримати 50 мільярдів євро від ЄС вже протягом кількох тижнів. Однак у блоці досі немає згоди щодо того, які поступки запропонувати Угорщині в обмін на схвалення цієї допомоги і які з них країна прийме.

Про це пише Politico з посиланням на анонімних дипломатів та чиновників.

За їхніми словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наближається до прийняття компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку, навіть якщо угода не буде відповідати вимогам, які він висунув після саміту у грудні, коли він заблокував пакет фінансування.

Зазначається, що у Брюсселі з’являється відчуття, що цього разу ЄС міг "розкусити" блеф Орбана.

"Грудневий саміт став тривожним дзвінком… Кілька лідерів зрозуміли, що він насправді має на увазі", — сказав європейський дипломат.

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Зазначається, що Єврокомісія "встановила високу планку" для виділення будь-яких коштів, сигналізуючи, що Угорщині доведеться "пройти довгий шлях", перш ніж вона зможе отримати свою частку із загального фонду, призначеного для допомоги країнам у відновленні після "економічного шоку", спричиненого пандемією.

Єврокомісія також розглядає можливість запровадження "екстреного гальма", яке дозволить будь-якій країні, що блокує фінансування України, затримати виплати і відкласти обговорення на саміті лідерів ЄС. Але в такому разі цей варіант не дозволить жодній країні-члену ЄС накласти вето на виплати.

Сам консенсус полягає в тому, що будь-який остаточний компроміс повинен включати певні поступки Угорщині, достатні для того, щоб Орбан міг заявити про певну "перемогу".

"У грудні він заявив, що жодні гроші з бюджету ЄС не підуть в Україну… Якщо це станеться, як він може сказати, що це перемога?" — додав дипломат ЄС.

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Два дипломати зазначили, що друге вето на фінансування України спонукатиме столиці ЄС закликати до так званої процедури статті 7, аби призупинити право голосу Угорщини в Європейській Раді.

Повідомляється, що хоча в Брюсселі й була готовність запропонувати Орбану певні поступки для досягнення угоди, більшість членів відхилили спробу Угорщини розділити фінансування України на щорічні транші, які потребували б одностайного щорічного схвалення. На практиці це дало б Орбану повноваження щороку блокувати фінансування ЄС для України або домагатися від Брюсселя поступок за зняття свого вето.

Другий європейський дипломат підкреслив, що навряд чи країни-члени ЄС ухвалять таке рішення, яке дасть Угорщині шанс регулярно шантажувати блок.

Ще одна ідея, яку розглядає ЄС, передбачає проміжний перегляд фінансування у 2025 році, однак найсильніші прихильники України вважають цей варіант неприйнятним. Крім того, це суперечить логіці семирічного бюджету ЄС, який покликаний запропонувати стабільність і передбачуваність.

Офіційний представник ЄС зазначив, що потенційний компроміс може передбачати відшкодування виконавчою владою ЄС Угорщині її відсоткової ставки готівкою після пандемії.

Нагадаємо, раніше прем'єр Словаччини Роберт Фіцо підтримав свого угорського колегу Орбана і виступив проти виділення Україні 50 мільярдів євро.

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