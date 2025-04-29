У ЄС планують розділити шляхи України та Молдови: що відомо про переговори

Прапор Європейського Союзу. / © Associated Press

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Європейський Союз може розділити процес розгляду заявок на вступ України та Молдови.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, таку можливість розглядають через те, що Молдова демонструє швидший прогрес у впровадженні реформ, які ЄС висуває перед усіма кандидатами на членство.

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“Молдова справді відчуває історичний момент. Ми ніколи не бачили такого ставлення: для них це проєкт миру, прагнення бути частиною спільноти цінностей і демократії. Вони готові зробити усе можливе”, — наголосила Кос.

Вона також зазначила, що у Євросоюзі немає противників вступу Молдови.

Щодо України, Кос визнала, що її ситуація є складнішою: ЄС вперше веде переговори про членство з країною, яка перебуває у стані активної війни. Попри це, підтримка євроінтеграції України серед країн-членів залишається високою, за винятком Угорщини.

Єврокомісарка розповіла, що Україна зробила значні кроки вперед у реформах і виконала багато вимог, зокрема щодо прав меншин, однак Угорщина вважає їх недостатніми. Будапешт наразі блокує відкриття переговорних кластерів для України.

“Україна зробила достатньо – можу підтвердити це зі свого досвіду діалогу між Україною та Угорщиною. Проте для Угорщини цього недостатньо. Тепер маємо шукати шляхи, як переконати Будапешт дозволити відкрити перший кластер”, — зазначила Кос.

Вона також нагадала, що Угорщина проводить кампанію проти вступу України до ЄС: уряд Віктора Орбана письмово закликав громадян голосувати проти України на “референдумі” щодо розширення Євросоюзу.