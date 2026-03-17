У ЄС заговорили про переговори з Росією: що це означає

Європейський Союз не повинен перешкоджати мирним ініціативам США щодо завершення війни в Україні, однак має бути готовим до альтернативних сценаріїв — зокрема до можливих переговорів із Росією.

Про це заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта, передає DW.

За його словами, наразі ЄС підтримує зусилля президента США Дональда Трампа, спрямовані на досягнення миру. Водночас у Брюсселі розуміють, що ці спроби можуть не дати результату.

«Якщо переговори не увінчаються успіхом, ЄС має бути готовим продовжувати зусилля та шукати шлях до справедливого і тривалого миру», — зазначив Кошта.

Він наголосив, що наразі головним інструментом Євросоюзу залишається посилення економічного тиску на Росію, а також подальша підтримка України.

Окремо Кошта розкритикував блокування нових пакетів допомоги Україні з боку Угорщини, назвавши такі дії неприйнятними.

Крім того, у ЄС підкреслили, що зростання цін на енергоносії не вплинуло на стратегічний курс — Євросоюз і надалі прагне повної незалежності від російських енергоресурсів і не веде переговорів із РФ щодо цін.

Водночас переговорний процес щодо завершення війни залишається нестабільним. Заплановані зустрічі за участі України, Росії та США неодноразово переносилися, зокрема через загострення ситуації на Близькому Сході.

Мирні переговори — що відомо

У Росії продовжують висувати жорсткі умови для завершення війни. Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не погодиться на припинення бойових дій без виконання своїх вимог, навіть у разі територіальних поступок з боку України.

Тим часом, за даними Financial Times, переговорний процес опинився під загрозою зриву. Однією з причин називають зміну пріоритетів США через ескалацію на Близькому Сході.

Останній раунд перемовин відбувся у лютому в Женеві, а заплановану зустріч в Абу-Дабі було відкладено без визначення нової дати.

Європейські дипломати попереджають, що ситуація перебуває у «небезпечній зоні», а увага міжнародної спільноти дедалі більше зміщується з України на інші глобальні кризи.