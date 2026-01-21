У ЄС заявили про готовність оборонятися через зазіхання Трампа на Гренландію

Дональд Трамп. / © Associated Press

Заклики президента США Дональда Трампа анексувати Гренландію загрожують основам трансатлантичного альянсу в Арктиці.

Про це заявив президент Ради ЄС Антоніу Кошта у Європейському парламенті, повідомляє CNN.

«Ми готові захищати себе, наші держави-члени, наших громадян, наші компанії від будь-якої форми примусу. Європейський Союз має для цього силу та інструменти», — заявив він, маючи на увазі тарифні погрози Трампа.

З його слів, найкращий шлях до «спільного трансатлантичного прагнення до миру та безпеки в Арктиці» через НАТО.

Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа повинна прискорити своє прагнення до незалежності, оскільки світ навколо змінюється.

«Ми зараз живемо у світі, де головною є сила. У цьому дедалі більш беззаконному світі Європі потрібні власні важелі влади», — наголосила вона.

Урсула фон дер Ляєн вкотре повторила позицію Європи про те, що майбутнє Гренландії «вирішують лише гренландці», та навела приклади співпраці між США та Європою щодо безпеки Арктики.

«Ось чому загроза додаткових тарифів є просто помилковою. Якщо ми зараз стрибаємо в небезпечну низхідну спіраль між союзниками, це лише підбадьорить тих самих супротивників, яких ми обидва так прагнемо тримати подалі від стратегічного ландшафту», — сказала вона.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент різко звернувся до Європи через Гренландію. З його слів, європейські лідери, які чинять опір спробам Вашингтона придбати острів, повинні «сісти та почекати» на прибуття президента Дональда Трампа до Давосу та «вислухати його аргументи».