Винищувач F-35 / © Associated Press

Реклама

Європейські держави закликають президента США Дональда Трампа розгорнути американські винищувачі F-35 у Румунії як елемент гарантій безпеки для України, що, на їхню думку, могло б сприяти завершенню війни.

Про це повідомляє The Times.

Європейські військові командувачі ведуть перемовини щодо можливого розміщення F-35 у Румунії, де НАТО зводить найбільшу авіабазу на континенті. Такий крок має стати стримувальним фактором для Росії, аби запобігти повторній агресії.

Реклама

Напередодні Трамп заявив, що відкидає варіант відправлення американських сухопутних військ до України, проте підтвердив готовність забезпечити «повітряну» підтримку в межах американських гарантій. Після цієї зустрічі за участю президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, у Вашингтоні відбулася окрема нарада військових командувачів для обговорення технічних аспектів допомоги США. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Генерал Ден Кейн зібрав у себе колег з Великої Британії, Німеччини, Франції, Фінляндії та Італії для переговорів про гарантії безпеки.

Зазначається, що нині НАТО вже здійснює повітряне патрулювання Чорного моря з румунської бази Михайла Когелнічану — відомої ще від часів війни в Іраку як опорний пункт американських військ. Саме вона розглядається як основний варіант для розміщення винищувачів США.

Європейські союзники прагнуть не лише дислокації літаків, а й підтвердження, що США й надалі надаватимуть Україні доступ до супутникових систем GPS і розвідки. Додатково вони домагаються постачання комплексів ППО Patriot і NASAMS для відбиття російських атак, а також дозволу на використання розвідувальних літаків у небі над Чорним морем.

Нагадаємо, західні лідери пообіцяли гарантії безпеки, які мають захистити будь-яку майбутню мирну угоду в Україні та запобігти новій агресії Росії. Деталі поки що невідомі, але США заявили про готовність надати Україні «захист на кшталт НАТО» після завершення бойових дій. Тобто напад на Україну вважатиметься нападом на союзників. Водночас членство в Альянсі не розглядається. Можливі й інші формати: повітряна підтримка, обмін розвідданими, контроль над Чорним морем та нові постачання зброї. Зеленський заявив, що Україна вже готова закупити американське озброєння на 90 млрд дол. за допомогою європейських фондів.

Реклама

Держсекретар США Марко Рубіо 21 серпня проведе переговори з радниками з нацбезпеки України та низки європейських країн на тему розробки гарантій безпеки для Києва.