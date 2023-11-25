У ЄС запропонували жорстокий механізм санкцій проти РФ, але деякі країни-члени виявилися проти

У ЄС прагнуть заблокувати можливість Росії обходити санкції. Для цього запропонували революційний механізм, однак деякі країни виступили проти.

Група країн-членів ЄС наполягає на послабленні пропозицій Європейського Союзу, спрямованих на боротьбу з обходом санкцій проти Росії через треті країни.

Про це пише видання Bloomberg.

Зараз в ЄС триває обговорення та узгодження нового пакету санкцій проти Росії, до якого, зокрема, пропонують включити механізм, за яким Європейські компанії, які продають третім країнам товари подвійного призначення, повинні включати в умови експортного контракту пункт про заборону перепродаж цього товару до Росії.

Також пропонується, аби покупець такого товару вносив депозитну заставу як гарантію дотримання умов контракту. В разі його порушення гроші будуть передані на потреби України.

Видання стверджує, що за запровадження такого санкційного механізму виступають країни Балтії. Однак "великі держави-члени" висловили низку занепокоєнь щодо цих пропозицій, зокрема, щодо їхньої законності.

Також країни-скептики хочуть максимально звузити перелік товарів, на які поширюватиметься запропонований механізм. Великі країни-члени ЄС також стурбовані тим, що такі жорсткі умови експортних контрактів можуть поставити європейські компанії в невигідне конкурентне становище.

Нагадаємо, 18 листопада стало відомо, що посли країн ЄС обговорювали, ймовірно, найслабший пакет санкцій проти Росії. Однак його повністю заблокувала Угорщина.

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