У ЄС заявили, що мирні переговори з РФ можуть бути, але не на умовах Путіна

Таким чином він прокоментував слова Зеленського про можливість переговорів з РФ.

Країни Євросоюзу підтримують проведення мирний переговорів з Росією, але вони повинні бути не на тих умовах, які висуває російський диктатор Путін.

Про це заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель, інформує 24 канал.

Таким чином він прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про те, що у перспективі мирні переговори з Росією можуть відбутися.

"Бажання Зеленського продовжувати мирні переговори і провести ще одну конференцію за участю Росії є реальними", - заявив Боррель.

Дипломат заявив, що країни Євросоюзу на мирному саміті у Швейцарії підтвердили залучення до цього формату Росії.

"Але, подивіться, що сказав Путін під час візиту прем'єр-міністра Орбана до Москви. Це передумови Путіна. Безумовно, ми повинні брати участь у будь-якій спробі досягти миру через дипломатичні переговори і все що завгодно, але на якихось інших засадах, а не на засадах Путіна", - сказав Боррель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей.

Крім того, ми раніше інформували, що посол Німеччини в Україні зробив заяву про переговори з Росією.

Читайте також: