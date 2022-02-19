У ЄС заявили, що санкції проти РФ у разі вторгнення зачіпатимуть енергосектор і новітні технології

У ЄС заявили, що санкції проти РФ у разі вторгнення зачіпатимуть енергосектор і новітні технології

Водночас фон дер Ляєн висловила сподівання, що "мир переможе", і що цього буде досягнуто за допомогою дипломатії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила що нові санкції, які країни Заходу мають намір запровадити проти РФ у разі нападу на Україну, дуже негативно вплинуть на російську економіку.

Про це вона сказала 19 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише "УНІАН".

"Ми повинні бути готові відреагувати. Європейський Союз з нашими трансатлантичними партнерами готують жорсткий пакет фінансових і економічних санкцій, який зачіпатиме енергетичний сектор і новітні технології. Якщо Кремль завдасть удару, то ми вживатимемо заходів для того, щоб економічні інтереси Москви зіштовхнулися з серйозними наслідками", - наголосила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, що політика Москви покликана "вселяти страх", але російська влада свої кроки називає "вимогами у сфері безпеки". "Небезпечне мислення Кремля, яке прямо виходить з темного минулого, може коштувати Росії заможного майбутнього", - додала президентка Єврокомісії та наголосила, що Європа зараз стикається з кричущою спробою Москви переписати правила міжнародного порядку.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Джо Байден висловив упевненість, що президент Володимир Путін ухвалив рішення про подальше вторгнення російських військ в Україну найближчими днями. За його словами, вздовж кордонів України розміщено понад 150 тисяч російських військових.

Водночас президент США котре заявив про готовність західних країн запровадити серйозні санкції проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну.

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