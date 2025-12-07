У ЄС зберуться на саміт 18 грудня: яке питання України обговорять

У ЄС думають, де взяти гроші для України / © Associated Press

Реклама

Лідери Європейського Союзу продовжать дискусії щодо пошуку спільного рішення щодо використання заморожених російських активів для підтримки України на наступному саміті Європейської Ради, запланованого на 18 грудня.

Про це повідомляє DW.

За даними речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, під час зустрічі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем’єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі було зазначено, що особлива позиція Бельгії щодо цього питання є незаперечною. Вона має бути врахована таким чином, щоб усі країни ЄС несли рівні ризики.

Реклама

Урсула фон дер Ляєн підкреслила важливість часу в контексті нинішньої геополітичної ситуації. Лідери дійшли згоди, що фінансова підтримка України є вирішальною для забезпечення стабільності та безпеки Європи.Нагадаємо, МВФ та Єврокомісія дійшли висновку, що в умовах згортання фінансування України з боку США та припущення тривалої війни Україні знадобиться додатково 140 млрд євро для покриття своїх військових та бюджетних потреб у 2026-2027 роках, а за оцінками МВФ — ще 140 млрд доларів лише бюджетної підтримки до 2029 року.

Спершу Єврокомісія запропонувала для України «репараційну позику», яку мали профінансувати коштом 190 млрд євро заморожених активів Центробанку росії, що перебувають у юрисдикціях ЄС.

Ця пропозиція була відхилена Бельгією, де перебуває більшість цих активів. ЄК погодилася опрацювати інші варіанти і детально описала три сценарії:

безпосереднє двостороннє фінансування України

спільні запозичення на рівні ЄС

репараційна позика

Бельгія однаково наполягала, що ризики, пов’язані з можливим юридичним рішенням про повернення активів ЦБР або зі скасуванням санкцій і розморожуванням активів, мають розподілятися.

Реклама

Крім того, умови програми МВФ на $8 млрд безпосередньо пов’язані з так званим «репараційним кредитом» від ЄС на суму 140 мільярдів євро, який передбачається забезпечити за рахунок заморожених російських активів.