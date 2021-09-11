У ЄС згадали жертв терактів 11 вересня, вшанував загиблих і президент Зеленський

Президент України підкреслив, що тероризму немає виправдання.

ЄС підтримує США у захисті свободи. Жахливі атаки 11 вересня двадцять років тому змінили хід історії.

Про це, вшановуючи загиблих 20 років тому внаслідок терактів 11 вересня 2001 року, заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"11 вересня ми згадуємо тих, хто втратив життя та вшановуємо тих, хто ризикував усім, щоб допомогти їм. Навіть у найтемніші, найбільш випробувальні моменти можуть виявлятися найкращі людські якості. ЄС підтримує США у захисті свободи та співчуття, на противагу ненависті", - зазначила голова Єврокомісії.

"Жахливі атаки 11 вересня двадцять років тому змінили хід історії. Пам’ятаємо жертв та шляхетні жертви численних людей, які кинулись на допомогу після теракту. ЄС продовжить залишатися союзником США у тривалій боротьбі з тероризмом та екстремізмом у всіх його виявах", - заявив голова Євроради Шарль Мішель.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський, вшановуючи загиблих 20 років тому внаслідок терактів 11 вересня 2001 року, підкреслив, що тероризму немає виправдання. "20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому", - написав він у Твітері. Зеленський наголосив, що Україна залишається пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі. Нагадаємо: 20 років тому у Ньйо-Йорку в США 11 вересня 2001 року за допомогою захоплених пасажирських літаків стався терористичний акт (також відомий як 9/11). Унаслідок нападу загинуло 2 996 осіб, більше 6 000 осіб отримали поранення.

в США за допомогою захоплених пасажирських літаків Унаслідок нападу Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.

за кількістю жертв; інфраструктура зазнала збитків на суму не менше Президент США Джо Байден закликав американців до єдності під час свого виступу з нагоди 20-ї річниці терактів 11 вересня (також відомих як 9/11). Новини світу: у США розсекретять частину документів, пов'язаних з терактами 11 вересня

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання