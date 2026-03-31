У ЄС зробили невтішну заяву щодо 90 мільярдів для України: що сталося

Кая Каллас. / © Associated Press

Європейський Союз наразі не може виплатити Україні обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро. Окрім затримки фінансування, виникли труднощі і з ухваленням 20-го пакета антиросійських санкцій.

Про це повідомила очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас під час свого візиту до Бучі, передає «Ми — Україна».

За словами посадовиці, наразі ведеться активна дипломатична робота, щоб розв’язати ці проблемні питання до наступного засідання Європейської ради.

«Робота триває, щоб подолати ці перешкоди, але, на жаль, сьогодні у мене немає хороших новин повідомити, що цей кредит буде виплачений. Ось чому ми досі працюємо і, сподіваюся, отримаємо це рішення до наступної Європейської ради», — зазначила Кая Каллас.

Наразі ЄС намагається досягти консенсусу між усіма країнами-членами, щоб розблокувати як новий пакет обмежень проти агресора, так і критично важливу фінансову підтримку для українського бюджету.

Кредит для України від ЄС — що відомо

Нагадаємо, 19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті в Брюсселі.

Однак невдовзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що незважаючи на блокування з боку Угорщини, ЄС надасть Україні 90 млрд євро кредиту на 2026 — 2028 роки.

Також Володимир Зеленський заявлвя, що Україна ризикує не встигнути вчасно підготувати енергосистему та фізичний захист критичних об’єктів до наступної зими через затримку кредиту від Євросоюзу.