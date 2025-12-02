- Дата публікації
У ЄС зробили заяву про "гібридну атаку" режиму Лукашенка: що схвилювало Європу
У Європі дії Мінська називають загрозою для Європейського Союзу.
Вторгнення Білорусі до повітряного простору Литва повітряними кулями - “гібридна атака” режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після спілкування з президентом Литви Гітанасом Науседою, повідомляє CNN.
“Ситуація на кордоні з Білоруссю погіршується, зростають випадки проникнення контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви”, – сказала фон дер Ляєн.
Зауважимо, що напередодні дипломатична служба ЄС викликала тимчасово повіреного у справах Білорусі для вручення дипломатичної ноти через “гібридні дії з території Республіки”. Адже такі дії є загрозою для Євросоюзу.
“Подібна гібридна атака з боку режиму Лукашенка цілком неприйнятна.Ми готуємо подальші заходи у межах нашого режиму санкцій”, – наголосила фон дер Ляєн.
Напередодні Вільнюський аеропорт повідомив, що вихідними над летовищем були запроваджені “тимчасові обмеження повітряного простору” через “навігаційні сигнали, характерні для повітряних куль, які рухаються у їхньому напрямку”.
Очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс наголосив, що Білорусь “спеціально націлилась” на литовський аеропорт, змусивши його кілька разів запроваджувати тимчасові обмеження лише минулого тижня.
За даними Вільнюса, у жовтні десятки невеликих повітряних куль вдерлися до повітряного простору Литви. Деякі з них перевозили контрабандні сигарети.
Нагадаємо, The Telegraph пише про те, що Росія атакує Європу "зброєю хаосу". Так, країна-агресорка почала запускати з території Білорусі повітряні кулі, оснащені GPS-трекерами, які потім переправляються через кордон до Литви. Це створює хаос у повітряному русі і є новим етапом у гібридній війні РФ проти Європи.