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У ЄС звернулись до Китаю через небезпечне зближення з Росією: Пекіну висунули вимоги
Верховна представниця ЄС Кая Каллас закликала Китай припинити бути рятувальником для Росії. Напередодні саміту ЄС–Китай вона вимагатиме від Пекіна збалансувати торгівлю та дотримуватись міжнародного права.
Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ Кая Каллас планує в середу порушити перед міністром закордонних справ Китаю Ван І питання про припинення непрямої підтримки Москви та необхідність врівноважити торгові відносини з ЄС.
Про це повідомляє Andalucia Informacion.
“Не можна прагнути до поглиблення співпраці з Європою, одночасно сприяючи війні на її території. Пекін має використати свій вплив, щоб підтримати міжнародне право”, — заявила Каллас напередодні переговорів, які відбудуться в межах Стратегічного діалогу в Брюсселі.
Зустріч стане етапом підготовки до саміту ЄС–Китай, запланованого на кінець липня. Після візиту до Брюсселя Ван І також відвідає Німеччину та Францію для двосторонніх зустрічей.
Попри те, що Китай залишається одним із найбільших економічних партнерів ЄС, Каллас визнала, що взаємини стають дедалі напруженішими. Основні претензії з боку Європи стосуються участі китайських компаній у підтримці російської економіки, а також — кібератак, втручання у демократичні процеси в ЄС і недобросовісної торгівлі.
“Китайські компанії фактично стали економічною опорою Росії у продовженні війни проти України”, — підкреслила вона.
Європейські дипломати також очікують від Пекіна змін у позиції щодо Індо-Тихоокеанського регіону. Каллас наголосила, що дії Китаю навколо Тайваню можуть підірвати стабільність у регіоні, і закликала відкрито обговорювати складні питання.
Хоча торгові суперечності між США та Китаєм відкривають вікно можливостей для Пекіна зблизитися з ЄС, у Брюсселі наполягають: без перегляду відносин із Росією та зменшення торговельного дисбалансу суттєвих змін у політиці ЄС не буде.
“Китай повинен збалансувати свою позицію. ЄС не може платити ціну за його союз із Росією”, — зазначило високопоставлене європейське джерело.
Надаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь зробив заяву щодо постачання зброї Росії.