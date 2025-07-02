У ЄС звернулись до Китаю через небезпечне зближення з Росією: Пекіну висунули вимоги

Кая Каллас. / © Associated Press

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Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ Кая Каллас планує в середу порушити перед міністром закордонних справ Китаю Ван І питання про припинення непрямої підтримки Москви та необхідність врівноважити торгові відносини з ЄС.

Про це повідомляє Andalucia Informacion.

“Не можна прагнути до поглиблення співпраці з Європою, одночасно сприяючи війні на її території. Пекін має використати свій вплив, щоб підтримати міжнародне право”, — заявила Каллас напередодні переговорів, які відбудуться в межах Стратегічного діалогу в Брюсселі.

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Зустріч стане етапом підготовки до саміту ЄС–Китай, запланованого на кінець липня. Після візиту до Брюсселя Ван І також відвідає Німеччину та Францію для двосторонніх зустрічей.

Попри те, що Китай залишається одним із найбільших економічних партнерів ЄС, Каллас визнала, що взаємини стають дедалі напруженішими. Основні претензії з боку Європи стосуються участі китайських компаній у підтримці російської економіки, а також — кібератак, втручання у демократичні процеси в ЄС і недобросовісної торгівлі.

“Китайські компанії фактично стали економічною опорою Росії у продовженні війни проти України”, — підкреслила вона.

Європейські дипломати також очікують від Пекіна змін у позиції щодо Індо-Тихоокеанського регіону. Каллас наголосила, що дії Китаю навколо Тайваню можуть підірвати стабільність у регіоні, і закликала відкрито обговорювати складні питання.

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Хоча торгові суперечності між США та Китаєм відкривають вікно можливостей для Пекіна зблизитися з ЄС, у Брюсселі наполягають: без перегляду відносин із Росією та зменшення торговельного дисбалансу суттєвих змін у політиці ЄС не буде.

“Китай повинен збалансувати свою позицію. ЄС не може платити ціну за його союз із Росією”, — зазначило високопоставлене європейське джерело.

Надаємо, раніше речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь зробив заяву щодо постачання зброї Росії.