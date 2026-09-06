У Єврокомісії підтримали тезу Путіна про «корінні причини» — але з важливим уточненням

Володимир Путін / © Associated Press

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Після переговорів з американськими посланцями Володимир Путін знову заявив про необхідність усунути так звані «корінні причини» війни проти України.

На це відреагував єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

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За його словами, справжніми «корінними причинами» війни є сам Путін, його рішення окупувати Крим 2014 року та розпочати повномасштабне вторгнення 2022 року.

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«Це перший раз, коли я погоджуюся з Путіним: справжні “корінні причини” війни слід усунути», — заявив Кубілюс.

Візит делегації США до України після переговорів у Москві — що відомо

У суботу спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви, де провели переговори з Володимиром Путіним. Напередодні Дональд Трамп заявляв, що вони мають передати російській стороні американську «пропозицію щодо припинення війни».

Переговори в Кремлі тривали понад три години. Після їх завершення американські представники залишили Москву та вирушили до Києва.

За даними джерел Bloomberg, зустріч не стала проривною. Путін, як стверджується, готовий погодитися на припинення війни лише на умовах Москви. Водночас вимоги Кремля стали жорсткішими, оскільки російське керівництво вважає, що має військову перевагу на фронті.

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6 вересня Віткофф і Кушнер уже проводять переговори в Києві. Президент Володимир Зеленський повідомив, що відбулися два раунди дискусій і сторони переходять до третього.

«Для нас дуже важливо, що в Україні сьогодні головні переговорники президента Трампа. Ми провели дві дискусії. Я дуже радий, що зараз ми приходимо до третьої дискусії», — сказав Зеленський.

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