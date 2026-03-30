У Єврокомісії відреагували на падіння українських дронів у Фінляндії: кого звинуватили

Європейська комісія відреагувала на інцидент із безпілотниками, які 29 березня порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. У відомстві наголосили, що відповідальність за подібні випадки несе Росія.

Позиція Брюсселя

Речниця Європейської комісії Анітта Гіппер заявила, що першопричиною інциденту є дії країни-агресора.

«Навіть коли над територією держав-членів ЄС літають безпілотники, головним винуватцем у цьому є Росія. Без Росії цього б не сталося», — наголосила Гіппер.

Вона також додала, що завтра (31 березня) в Україні заплановане неформальне засідання Ради ЄС із закордонних справ. Захід присвячений мобілізації підтримки Києва та вшануванню пам’яті жертв трагедії в Бучі.

Моніторинг та заходи безпеки

У Єврокомісії підкреслили, що уважно спостерігають за ситуацією. Речник установи Тома Реньє зазначив, що випадки порушення повітряного простору держав блоку викликають занепокоєння.

«Ми добре обізнані з тим, що сталося, і уважно стежимо за розвитком ситуації. Це не перші випадки, і ми дуже стурбовані такими вторгненнями. Саме тому на європейському рівні ми вже вжили низку заходів, щоб посилити можливості держав-членів», — повідомив Реньє.

Водночас заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Ґілл зауважив, що на цей момент прямих загроз безпеці країн Євросоюзу не зафіксовано.

«Я не думаю, що тут є про що ще говорити», — резюмував Олоф Ґілл.

Українські дрони впали у Фінляндії — що відомо

Нагадаємо, 29 березня на території Фінляндії розбилося кілька безпілотників, які перетнули державний кордон та порушили повітряний простір країни. Фінський уряд та військові припускають, що це були українські дрони, які атакували Росію.

Міністр оборони Антті Хакканен наголосив на серйозності інциденту. Сили оборони Фінляндії перебувають у стані підвищеної готовності через операції України з використанням дронів.

Згодом президент Фінляндії Александр Стубб прокоментував ранковий заліт дронів на територію його країни. Він підтвердив, що один із дронів — українського походження.