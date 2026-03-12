У Єврокомісії заявили, що наразі немає причин послаблювати санкції проти Росії

Антоніу Кошта / © Associated Press

Реклама

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що міжнародна спільнота не повинна послаблювати санкційний тиск на Росію, наголосивши на необхідності контролю за дотриманням обмежень на ціни на російську нафту.

Про це він написав у соцмережі Х після участі у телеконференції лідерів G7, присвяченій ситуації на Близькому Сході.

За словами Кошти, країни «Великої сімки» нині зосереджують увагу на тому, щоб мінімізувати вплив подій в Ірані та на Близькому Сході на безпеку та глобальний енергетичний ринок.

Реклама

Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн він нагадав учасникам зустрічі, що одним із ключових пріоритетів залишається гарантування стабільних енергопостачань. Зокрема, йдеться про безпечну навігацію через Ормузьку протоку, яка має критичне значення для світової економіки.

«Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії», — наголосив Кошта.

Раніше повідомлялося, що у Білому домі заявили, що санкції США проти російської нафти залишаються чинними, а про їхнє можливе скасування поки що не оголошували.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп повідомив про намір Вашингтона послабити частину нафтових санкцій.