У Європарламенті розкритикували правління Орбана: що стривожило Брюссель

Віктор Орбан. / © Associated Press

Реклама

Делегація депутатів Європарламенту заявила, що ситуація в Угорщині "стрімко рухається в неправильному напрямку" через погіршення верховенства права за правління Віктора Орбана.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Очільниця делегації Тінеке Стрік висловила занепокоєння "низкою тривожних подій", що стосуються дотримання країною цінностей ЄС у сфері судочинства, громадянського суспільства та рівності. Вона розкритикувала угорську владу за нещодавні реформи, спрямовані проти ЛГБТІК-спільноти, а також за ширші проблеми.

Реклама

Тим часом, польський правоцентрист Міхал Ваврикевич заявив, що делегація побачила "безперечне погіршення ситуації і навіть відкрите заперечення верховенства права".

Він також розкритикував "дуже агресивний" і "грубий" підхід угорських посадовців, адже багато державних установ відхилили прохання делегації про зустріч.

Як повідомлялося, угорська опозиція провела власне опитування про вступ України до ЄС. Про опитування угорців опозиціонери оголосили після того, як Віктор Орбан заявив про проведення Національних консультацій щодо вступу України до ЄС.