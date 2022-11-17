У Європарламенті узгодили текст резолюції про визнання РФ спонсоркою тероризму

Під час сесії Європарламенту 21-24 листопада цю резолюцію винесуть на голосування.

Після 4 годин переговорів політичні групи Європарламенту узгодили основний текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомив депутат Європарламенту з Литви Андріус Кубілюс.

За його словами, у резолюції міститиметься основна теза, що : "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсоркою тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Текст резолюції потрібро ще ратифікувати. Ймовірно, голосування в Європарламенті відбудеться під час сесії 21-24 листопада.

Раніше експосол України у США Володимир Єльченко пояснив, за яких умов Вашингтон може визнати Росію спонсоркою тероризму.

Офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан завляла, що Конгрес США розробляє критерії щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму.

На початку жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом.

Водночас, президент Сполучених Штатів Джо Байден певен, що поки не треба визнавати Росію країною-спонсоркою тероризму.

ТСН своєю чергоз'ясувала, що ж дає визнання Росії країною-терористкою, або ж спонсоркою тероризму.

Чехія визнала російський режим терористичним