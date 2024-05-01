У Європарламенті закликали позбавити Грузію статусу кандидата на членство в ЄС

Одна з Євродепутатів закликала ЄС позбавити Грузію статусу кандидата на вступ, зупинити фінансування проєктів, запровадити санкції та заборонити в'їзд депутатам, які голосували за суперечливий закон про "іноагентів".

Після застосування насильства силовиками в Тбілісі на мітингу проти закону про "іноагентів" у Європарламенті закликали ЄС позбавити Грузію статусу кандидата на вступ.

До такого закликала євродепутатка Віола фон Крамон.

Членкиня Європарламенту заявила, що насильство проти протестувальників у Грузії, які мирно демонстрували проти закону про "іноагентів", повинне зіткнутися з конкретними наслідками.

We need concrete consequences!

- withdrawal of the EU-candidate status

- stop the funds for projects

- sanction Bidzina Ivanishvilli

- travel bans for MPs who vote in favour of the #RussianLaw https://t.co/NBnlqnCan7 — Viola von Cramon (@ViolavonCramon) May 1, 2024

Вона закликала відкликати статус кандидата на вступ до ЄС для Грузії, який країна отримала в грудні минулого року. Багато хто вважає, що Грузія отримала статус авансом, оскільки ЄС пішов на цей крок, аби не допустити розвороту Тбілісі у бік Росії.

Також євродепутатка пропонує зупинити європейське фінансування проєктів Грузії, запровадити санкції проти проросійського олігарха та фактичного керівника партії влади Бідзіни Іванішвілі і заборонити в'їзд для депутатів, які голосували за суперечливий закон.

Нагадаємо, у ніч проти середи грузинські спецпризначенці намагались жорстко розігнати учасників мирного протесту проти закону про "іноагентів".

На акції протесту силовики побили очільника найбільшої опозиційної партії країни "Єдиного національного руху" Левана Хабеішвілі та лідера політичного об'єднання "Громадяни" Алеко Елісашвілі.

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