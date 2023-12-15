У Європейській раді переконані, що Україна все одно отримає гроші, попри угорське вето

У ЄС переконані, що є інструменти, щоб Україна таки отримала додаткове фінансування

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав українців побачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри те, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан заблокував її ухвалення.

Про це пише "Європейська правда".

Посадовець запевнив, що ставив за мету зібрати голоси усіх 27 членів ЄС.

"Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу", – заявив він.

Нагадаємо, що через відмову Орбана підтримати фінансову допомогу Україні, відповідне рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Але Шарль Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

"У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей "мегапакет". І це – сигнал, який ми хочемо надіслати Україні", – підкреслив він.

Водночас політик відмовився уточнювати, чи піде ЄС на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

"У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку", – підсумував політик.

Додамо, що 14 грудня Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС України та Молдови. Голова Європейської Ради Шарль Мішель додав, що Європейська рада надала статус кандидата Грузії. А переговори про вступ до ЄС із Боснією та Герцеговиною, за його словами, розпочнуться тоді, коли цією країною буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства.

Читайте також: