У Європі анонсували значно жорсткіші санкції проти Росії

Кремль / © Associated Press

Європейський Союз змінює підхід до санкційної політики проти агресорки Росії. Наразі готуються радикальні заходи.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє “УНІАН”.

"Настав час ще більше посилити тиск на Росію. Ми більше не пропонуємо поетапні санкції, а пропонуємо значно жорсткіші заходи — в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі. Все це вже входить до 19-го пакета санкцій, який наразі обговорюється", - повідомила дипломатка.

З її слів, цей пакет розроблено у координації з Вашингтоном. Його планують ухвалити найближчим часом. Серед ключових пунктів:

зниження цінової стелі на російську нафту до $47,6 за барель;

обмеження роботи платіжної системи "Мир";

заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей;

санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють із воєнним сектором РФ.

Крім того, ЄС планує повністю відмовитися від російського СПГ до 2027 року та запровадити вторинні санкції проти третіх країн, які допомагають Кремлю обходити обмеження.

Нагадаємо, представник США при НАТО Меттью Вітакер повідомив, що США не запроваджуватимуть нових санкцій проти РФ, доки Європа не припинить купувати у неї нафту й газ. Американський президент Дональд Трамп вважає, що без цього економічні обмеження не будуть ефективним.

