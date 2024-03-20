У Європі досягнули домовленості про розширення торговельної підтримки для України із гарантіями для фермерів ЄС

Стало відомо більше про угоду про розширення торговельної підтримки для України із гарантіями для фермерів ЄС

У Європі парламент і Рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України перед обличчям агресивної війни Росії.

Про це пише сайт Європарламенту.

Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах безперервної агресивної війни Росії.

"Комісія може вжити швидких заходів і застосувати будь-які заходи, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через український імпорт", - йдеться у повідомленні.

Постанова також передбачає екстрене гальмування особливо чутливої сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Євродепутати домоглися розширення цього переліку вівсом, кукурудзою, крупою та медом. Вони також досягли твердих зобов’язань від Комісії вжити заходів, якщо відбудеться сплеск українського імпорту пшениці. Базовим періодом для запуску екстреного гальма будуть 2022 і 2023 роки, тобто якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги цих двох років, тарифи будуть знову введені. Учасники переговорів від ЄП також запевнили, що комісія діятиме швидше – протягом 14 днів замість 21 дня – якщо буде досягнуто пускових рівнів для автоматичних гарантій.

"Угода зміцнює незмінне зобов’язання ЄС підтримувати Україну перед обличчям жорстокої війни Росії аж до перемоги України. Націлювання Росії на Україну та її виробництво харчів також впливає на фермерів ЄС. Парламент почув їхнє занепокоєння та посилив захисні заходи, які б послабили тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть приголомшені раптовим сплеском українського імпорту", - йдеться у повідомленні.

Парламент і Рада тепер повинні дати остаточне зелене світло тимчасовій угоді. Термін чинності призупинення закінчується 5 червня 2024 року. Нові правила мають набути чинності одразу після закінчення цієї дати.

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Нагадаємо, що угода про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі, забезпечила українським підприємствам преференційний доступ до ринку ЄС з 2016 року. Після того, як Росія розпочала загарбницьку війну, ЄС запровадив автономні торгові заходи у червні 2022 року, які дозволяють безмитний доступ усіх українських товарів до ЄС. Ці заходи були продовжені на один рік у 2023 році. У січні Єврокомісія запропонувала призупинити імпортні мита та квоти на український експорт ще на рік. Для Молдови подібні заходи були продовжені ще на рік після закінчення терміну дії чинних заходів 24 липня 2024 року. Росія навмисно націлилася на українське виробництво харчових продуктів та експортні потужності в Чорному морі, щоб підірвати економіку країни та загрожувати глобальній продовольчій безпеці.

15 березня ТСН.ua вже повідомляв, що польські фермери почали блокувати кордони зі Словаччиною, щоб перевірити, чи не ввозиться таким чином зерно з України. Там теж дорогу заблокували тракторами. Така акція призвела до скупчення на кордоні близько десятка легковиків і кількох десятків вантажних автомобілів.

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