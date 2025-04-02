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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
997
Час на прочитання
1 хв

У Європі назвали найкращий спосіб зупинити агресивну війну

Стубб вітає пакет санкцій проти Москви.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Олександр Стубб.

Олександр Стубб. / © Associated Press

Кремль продовжить свою тактику затягування переговорів, якщо на Москву не чинитиме максимальний тиск. Законопроект у Сенаті США є вірним кроком.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб у соцмережі Х .

"Найкращий спосіб зупинити агресивну війну Росії - максимально посилити тиск на Москву", - написав він.

Він привітав двопартійний пакет санкцій, запропонований у Сенаті США.

Нагадаємо, військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон заявив, що президент США Дональд Трамп втратив терпіння щодо Путіна.

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