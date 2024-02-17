"У Європі не може бути "сірих зон": Урсула фон дер Ляєн – про членство України в ЄС

Урсула фон дер Ляєн зауважила, що європейці дедалі більше усвідомлюють, що поведінка Росії більше впливатиме на їхнє життя.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що агресія Росії спрямована не лише проти України, а й на демократію та цінності Заходу, тому кожна країна у Європі має зробити свій вибір – або вона підтримує Путіна, або стоїть на боці демократії.

Про це вона сказала під час Мюнхенської безпекової конференції 17 лютого, пише "Укрінформ".

Вона зазначила, що європейці дедалі більше усвідомлюють, що така поведінка Росії дедалі більше впливатиме на їхнє життя, і це також підстава для широкої підтримки кроків щодо інтеграції України до Європейського Союзу.

"Той процес входження (України до ЄС - ред.), який відбувається зараз, є величезним кроком вперед. Ми розуміємо, що не може бути "сірих зон" навколо Європи. Ви маєте вирішити: або ви з Путіним, або ви з демократіями. Або ви залишаєтеся з автократами, або поважаєте наші цінності. Ми хочемо, щоб Україна і Західні Балкани були в нашій європейській родині, тому що вони належать до неї", - наголосила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане "буферною зоною між Росією та Заходом", відмовившись від інтеграції до Євросоюзу та НАТО.

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