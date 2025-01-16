У Європи немає шансів вистояти перед Росією, якщо Україна програє війну — Зеленський

Багато країн Європи досі не розуміють всю небезпеку, яку несе Росія.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Європейських країн не буде жодного шансу стояти перед російською армією, якщо вона переможе в Україні.

Про це він заявив під час спілкування з польськими журналістами, передає.

"На сьогодні без української армії у військ країн ЄС немає шансів. Тому, якщо Україна не зможе захиститися, то він (Путін - ред.) швидко піде далі", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що країнам Європи слід діяти прагматично і втричі збільшити виробництво зброї, щоб допомагати Україні, а також посилювати власні армії, щоб випереджати у цьому плані РФ.

Зеленський заявив, що з боку Росії наразі є загроза для Польщі, Румунії, балтійських та скандинавських країн, а інші просто не хочуть визнавати правду, що Росія піде далі і це велика помилка. Він заявив, що розуміння небезпеки сприятиме збільшенню санкцій, посиленню підтримки України та нарощенню виробництва зброї.

Він заявив, що Росія обовʼязково буде атакувати країни Європи і це не обовʼязково буде військове вторгнення, адже можна атакувати енергетичну інфраструктуру, щоденно тероризувати кіберпростір тощо.

У цьому контексті він висловив надію, що новий президент США Дональд Трамп буде тиснути на Путіна, щоб війна закінчилась вже цього року, а також щоб Україна отримала реальні гарантії безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що попросив свого українського колегу Володимира Зеленського про участь Варшави в потенційних переговорах України з РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що командир Третьої штурмової відповів, чи варто Україні погоджуватися на перемир'я.

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